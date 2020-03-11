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الزمالك يتوجه إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة الاتحاد

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته ظهر اليوم الأربعاء، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، تحت قيادة المدير الفني الفرنسي، باتريس كارتيرون.

وعقب المران يسافر الفريق إلى الإسكندرية من أجل المبيت بها والدخول في معسكر مغلق هناك، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري، في المباراة المقرر إقامتها مساء غد الخميس، على استاد المكس، في الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

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