شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد «جيرالدو» عن مران الأهلي.. وبرنامج تأهيلي لـ«معلول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة على القدم بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مشاركته في مباراة صن داونز بجنوب إفريقيا في إياب دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم السبت الماضي.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، كشفت الأشعة تعرض جيرالدو، لجزع في الكاحل، يحتاج إلى فترة علاج وتأهيل تستمر أسبوعين، على أن يعود من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي وتجهيزه للمباريات الرسمية.

وأجرى جيرالدو، أشعة في القاهرة فور وصول بعثة الفريق من جنوب إفريقيا صباح يوم الإثنين الماضي، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 9 ساعات.

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وبدأ المهاجم الأنجولي، تنفيذ برنامجه العلاجي، حيث أدى جلسة علاج طبيعي في مقر النادي أمس.

كما يخضع على معلول، لاعب الفريق، لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للعودة من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد معاناته من آلام في العضلة الأمامية.

وفضل الجهاز الطبي بالنادي منح معلول، الوقت الكافي للتعافي من آلام العضلة الأمامية التي اشتكى منها عقب نهاية مباراة صن داونز، التي أقيمت على استاد لوكاس موريبي في جنوب إفريقيا في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

ووضع الجهاز الطبي بالنادي برنامج تأهيلي لتجهيز معلول، الذي خرج من قائمة الفريق التي تخوض مباراة سموحة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم، على استاد القاهرة في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.