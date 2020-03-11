شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام فالنسيا × أتالانتا: ليلة تاريخية لـ «إيليتشيتش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل أتالانتا الإيطالي لعب دور الحصان الأسود في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، بعد أن تأهل إلى دور الـ8 من المسابقة على حساب نادي فالنسيا الإسباني.

وفاز أتالانتا خارج قواعده ضد النادي الإسباني بنتيجة 4-3، ليتأهل بنتيجة 8-4 بمجموع المباراتين، ويصبح أول فريق يشارك للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا ويصل إلى ربع النهائي منذ ليستر سيتي في موسم 2016/2017، وأول فريق إيطالي يقوم بذلك منذ لاتسيو في موسم 1999/2000.

وأصبح أتالانتا هو أول فريق إيطالي يسجل 8 أهداف أو أكثر في مجموع مواجهة إقصائية (ذهاب وإياب) في دوري أبطال أوروبا.

وقدم فريق فالنسيا مستوى أقل من المطلوب، ولعب المدافع الفرنسي مختار دياكابي دورًا كارثيًا في خسارة فريقه من خلال تسببه في ركلتي جزاء، ليكون هو أول لاعب يرتكب ركلتي جزاء في مباراة في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا منذ بداية تجميع إحصائيات المسابقة من موسم 2003/2004.

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وأصبح فالنسيا هو ثاني فريق إسباني يتعرض لإجمالي 8 أهداف خلال مواجهة إقصائية (بنظام الذهاب والإياب) في دوري الأبطال، منذ إشبيلية في الكأس الأوروبية موسم 1957/1958 (تلقوا إجمالي 10 أهداف من ريال مدريد في دور الـ8).

ولعب السلوفيني جوسيب إيليتشيتش دور البطولة في المباراة من خلال تسجيله جميع أهداف ناديه الإيطالي الأربعة، ليحقق العديد من الأرقام المميزة، من بينها أرقام غير مسبوقة على الإطلاق، فأصبح اللاعب هو أول من يسجل 4 أهداف في مباراة إقصائية خارج أرضه في تاريخ دوري الأبطال، وهو كذلك أكبر لاعب (32 سنة و41 يوم) يسجل 3 أهداف أو أكثر في مباراة خارج أرضه في تاريخ المسابقة (سواء مرحلة المجموعات أو الأدوار الإقصائية النهائية).

ويعد إيليتشيتش هو ثالث لاعب يسجل 4 أهداف ضد فريق إسباني في مباراة في دوري أبطال أوروبا، بعد دادو برسو (موناكو) ضد ديبورتيفو لاكورونيا في 2003 وروبرت ليفاندوفسكي (بوروسيا دورتموند) ضد ريال مدريد في 2013.

ولم تتوقف أرقام السلوفيني عند هذا الحد، فأهدافه بالأمس جعلته أول لاعب يسجل 4 أهداف أو أكثر مع نادي إيطالي في مباراة بدوري الأبطال منذ الأوكراني أندريه شيفتشينكو مع آي سي ميلان في 2005 (4 أهداف ضد فناربخشة التركي)، وهو رابع لاعب يسجل 4 أهداف أو أكثر في مباراة بالأدوار الإقصائية من دوري الأبطال بعد ليونيل ميسي، ماريو جوميز وروبرت ليفاندوفسكي.

ورفع «إيليتشيتش» مجموع أهدافه في مباراتي فالنسيا (الذهاب والإياب) إلى 5 أهداف، ليكون ثاني أكبر مجموع تهديفي للاعب في مباراة إقصائية بدور الأبطال، مناصفة مع كريستيانو رونالدو (5 أهداف ضد بايرن ميونخ في موسم 2016/2017)، وبعد ليونيل ميسي (6 أهداف ضد باير ليفركوزن في موسم 2011/2012).