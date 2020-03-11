شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وداع الكونفيدرالية.. المصري يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اسنأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، مساء أمس، على أحد ملاعب السويس مرانه الأساسي استعدادًا لمواجهة نظيره حرس الحدود، في المباراة التي تجمع الفريقين في الخامسة مساء غد الخميس، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الممتاز.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، حرص طارق العشري، المدير الفني للفريق، على الاجتماع بلاعبيه قبل بدء المران، مؤكدًا لهم على ضرورة غلق صفحة الملف الأفريقي نهائيا بعدما ودع الفريق منافسات النسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية بالهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي دور الثمانية، مشيرا إلى أن الفريق ينتظره عدد من المباريات الصعبة أمام حرس الحدود والزمالك والإسماعيلي والاتحاد في مدة لا تتجاوز عشرة أيام، مشددا على أن اللاعبين عليهم بذل المزيد من الجهد والعرق لتحسين وضع الفريق في الدوري.

وحرص العشري، على عدم رفع الحمل البدني لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة نهضة بركان كاملة، حيث أدى هؤلاء اللاعبون مراناً خفيفا خضعوا بعده لجلسات التأهيل والاستشفاء، فيما خاض باقي اللاعبين مرانا قويا.

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كان الفريق قد انتظم عصر أمس في معسكر مغلق بالسويس بمشاركة 26 لاعبا هم:

حراسة المرمى: أحمد عبدالفتاح، محمد شحاته.

الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبوسليمة، أحمد شوشة، عمر كمال، بهاء مجدي، محمود حمد، خالد مصطفى.

الوسط: عمرو موسى، فريد شوقي، ايزي ايميكا، سعيدو سيمبوريه، أحمد ياسر، محمد جابر، حسين رجب، حجاج عويس، مفتاح طقطق، حسن على، إسلام عطية، عبدالناصر «دي ماريا»، أحمد عادل «ميسي»، أيمن ندا، عبدالرحمن زين.

الهجوم: أوستين أموتو، محمود وادي.