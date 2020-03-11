شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن آخر تطورات إصابة حمدي فتحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيلي الذي حدده له الخبير الألماني هيرمان ماير، الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة.

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ويقوم فتحي بأداء جلسة علاج طبيعي داخل مقر النادي بالجزيرة، والمشي حول ملعب التتش، تحت إشراف ومتابعة من الجهاز الطبي بالنادي.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، كان حمدي فتحي، قد عاد مؤخرا من ألمانيا، بعد خضوعه لفحص طبي تحت إشراف هيرمان ماير، الذي أكد في تقريره أن البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يقوم اللاعب بتنفيذه في مقر النادي، يسير بصورة نموذجية، وطالبه بالاستمرار في تنفيذ مرحلة العلاج الطبيعي.

وكان لاعب وسط الأهلي قد خضع لجراحة غضروف الركبة بعد تعرضه لقطع خلال فترة انضمامه لصفوف المنتخب الوطني.