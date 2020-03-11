شكرا لقرائتكم خبر عن أوليمبياكوس يعلن سلبية نتيجة فحوصات كورونا لـ«كوكا» وزملائه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي أوليمبياكوس اليوناني، الذي يلعب له الدولي المصري أحمد حسن كوكا، نتائج فحوصات فيروس كورونا التي أجريت على لاعبيه والجهاز الفني والإداري ومجلس الإدارة والعاملين بالنادي بعد إعلان إصابة مالك النادي إيفانجليوس ماريناكيس بالمرض، أمس.
وقال النادي، في بيان نشره على موقعه الرسمي: «يعلن أوليمبياكوس أن نتائج الفحوصات الطبية اللازمة على خضع لها جميع أعضاء فريق الكرة (اللاعبون والمدربون والفريق الطبي والإداري) بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة والموظفين تم تسليمها».
وأضاف: «جميع النتائج جاءت سلبية من فيروس كورونا».
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