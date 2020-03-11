من اختار انريكي من برشلونة ليضمه الى تشكيلة المنتخب الاسباني؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

تحدثت تقارير صحفية عن وجود مفاجأة في قائمة ​منتخب اسبانيا​ المقبلة لمباراتي ألمانيا و​هولندا​ الوديتين بنهاية شهر اذار الجاري.



واكدت التقارير الاسبانية ان ​لويس انريكي​ المدير الفني للمنتخب الاسباني سيستدعي اللاعب الشاب في فريق ​برشلونة​ ​انسو فاتي​ ليكون ضمن قائمته الأولى المدرج بها 50 لاعبا، بجانب جناح وولفرهامبتون ​أداما تراوري​، ولاعب وسط ريال سوسييداد ​ميكل مورينو​، الا انه حتى الان لم يتم الاعلان الرسمي عن القائمة بانتظار معرفة الموقف النهائي للحكومة والاتحاد الإسباني لكرة القدم بشأن مباريات الماتادور بسبب تطورات فيروس كورونا.

يذكر انه كان من المفترض ان تلعب اسبانيا امام في ملعب "واندا متروبوليتانو في مدريد يوم 26 اذار الحالي، وبعد ثلاثة أيام تواجه هولندا على ملعب "يوهان كرويف" بال