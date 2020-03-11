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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وضع مدرب كالياري في الحجر المنزلي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020
كشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت الايطالية أنّ مدرب نادي كالياري والتر زينغا Walter Zenga أُجبر على البقاء في الحجر المنزلي لمدّة 14 يومًا، تحسبا لأن يكون مصابا بفيروس كورونا.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ زينغا كان متواجدا في الأسبوع الماضي في مدينة ميلانو، التي تشهد أعداد هائلة من المصابين بفيروس كورونا.
وكان نادي كالياري قد أعلن عن تعيين زينغا مديرا فنيا للفريق، خلفا للمدرب رولاندو ماران، لكنه لم يستطع قيادة الفريق في أي مباراة بعد توقف الدوري بسبب أزمة فيروس كورونا.
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