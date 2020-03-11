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وضع مدرب كالياري في الحجر المنزلي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

كشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت الايطالية أنّ مدرب نادي ​كالياري​ ​والتر زينغا​ Walter Zenga أُجبر على البقاء في الحجر المنزلي لمدّة 14 يومًا، تحسبا لأن يكون مصابا ب​فيروس كورونا​.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ زينغا كان متواجدا في الأسبوع الماضي في مدينة ميلانو، التي تشهد أعداد هائلة من المصابين بفيروس كورونا.

وكان نادي كالياري قد أعلن عن تعيين زينغا مديرا فنيا للفريق، خلفا للمدرب رولاندو ماران، لكنه لم يستطع قيادة الفريق في أي مباراة بعد توقف الدوري بسبب أزمة فيروس كورونا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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