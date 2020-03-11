شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يتسلم اللائحة الجديدة الخاصة بالنظام الأساسى من فيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسلم اتحاد الكرة رسمياً، اللائحة الجديدة الخاصة بالنظام الأساسى للجبلاية من الاتحاد الدولى، بعد صياغتها عقب الجلسات التى جمعتهم بمسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة فى الأيام الماضية.

تضمنت اللائحة تطبيق بند الـ8 سنوات فى انتخابات اتحاد الكرة المقبلة المقرر لها نهاية العام الجارى، وبالتالى سيتم استبعاد عدد من الأسماء فى الانتخابات المقبلة على رأسهم أحمد مجاهد وسيف زاهر وخالد لطيف وعصام عبد الفتاح.

وحددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة شهر أبريل المقبل موعدًا مبدئيًا لعقد الجمعية العمومية العادية لمناقشة لائحة النظام الأساسى الجديدة التى سيرسلها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إلى الجبلاية، قبل أن يتم عرضها على الجمعية العمومية للتصويت عليها واعتمادها.

ورحب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتقديم موعد انتخابات اتحاد الكرة المقبلة لتقام قبل دورة الألعاب الأولمبية المقبلة وتحديدا فى شهر يونيو أو يوليو المقبلين، بناءً على طلب مسئولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى.

وأكدت سارة ساليمون مسئولة الفيفا لأعضاء اللجنة الخماسية أن لائحة فيفا بضرورة إقامة الانتخابات عقب دورة الألعاب الأولمبية، لا ينطبق على اللجنة الخماسية وإنما على الاتحادات المنتخبة فقط، وتنطلق الدورة الأولمبية يوم 21 يوليو المقبل.. واشترط الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" توقيع أى مرشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة على "تعهد نزاهة" قبل خوض الانتخابات، تنفيذًا لبند تضارب المصالح فى اللائحة الجديدة التى سيتم اعتمادها وتفعيلها قبل الانتخابات المقبلة.

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ويعتبر هذا التعهد بمثابة إقرار من المرشح بعدم سقوطه فى فخ تعارض المصالح الذى تحرمه اللائحة الجديدة، وحال ثبوت تورط المرشح فى أى شبهة تعارض مصالح بين عمله الخاص وعضوية اتحاد الكرة، سيكون معرضا للخروج من السباق الانتخابى حال تم الطعن عليه.. واستقر اتحاد الكرة مع سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على التعديلات النهائية التى سيتم وضعها فى اللائحة الجديدة قبل اعتمادها من قبل الجمعية العمومية للجبلاية.

وتعتبر أهم البنود التى شملتها اللائحة الجديدة :استمرار بند الـ8 سنوات (بحيث لا يُسمح لأى عضو خوض الانتخابات أكثر من دورتين).. ووضع حد أقصى لسن المرشحين سواء على منصب الرئيس أو العضوية وهو 70 عاما.. وتفعيل بند تضارب المصالح بحيث لا يسمح لأى عضو بالعمل فى مجال الاعلام أو التسويق الرياضى أو أى مجال يتأثر بعمله فى اتحاد الكرة.. وتقليص عدد أعضاء المجلس الجديد إلى ٩ اعضاء بينهم عنصر واحد نسائى.. ومن المقرر أن يصيغ الاتحاد الدولى لكرة القدم هذه البنود قبل عرضها على اتحاد الكرة والجمعية العمومية للجبلاية لاعتمادها قبل الانتخابات المقبلة.