شكرا لقرائتكم غدا.. الإسماعيلى يعلن عن قائمته لمواجهة الرجاء في البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، إعلان قائمة فريقه المتوجهة للمغرب غداً لملاقاة الرجاء المغربى عقب مران اليوم لمنح اللاعبين المختارين فرصة الاستعداد للسفر، وتطير غداً الخميس بعثة النادى الاسماعيلى إلى مدينة كازابلانكا المغربية استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربى فى إياب نصف نهائى البطولة العربية والمقرر لها الأحد المقبل ومن المقرر أن يترأس بعثة الدراويش محمد الكلية أمين صندوق النادى.

يحتاج الدراويش فى مواجهة الرجاء لتحقيق اى فوز أو أى تعادل من أجل ضمان التأهل إلى نهائى البطولة العربية لأول مرة منذ 16 عامًا.

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وأخطر الاتحاد العربى لكرة القدم النادى الإسماعيلى بإقامة مباراة الرجاء المغربى بالبطولة العربية بدون جمهور، وأصدرت وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية قراراً بإقامة المباريات التى تجمع بين الفرق المغربية والفرق الأجنبية بدون جمهور، وجاء هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).