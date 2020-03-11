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تأجيل مباريات دوري الجمهورية لسوء الأحوال الجوية

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جدة - عمرو شويل قررت إدارة القطاعات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباريات دوري الجمهورية مواليد 2001 و2003 و2004، لسوء الأحوال الجوية خلال الأيام الثلاثة القادمة، وذلك حفاظا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية للفرق المشاركة بالبطولات.

 

ووفقا لذلك سيتم تأجيل مباريات الجولة (22) من دوري الجمهورية مواليد 2004، التي كان مقررا لها غدا الخميس إلى موعد سيتم تحديده لاحقا.

 

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كما تقرر تأجيل مباريات الجولة (28) مواليد 2003 التي كان مقررا لها السبت 14 مارس، لتقام الثلاثاء 17 مارس.

 

كذلك سيتم تأجيل مباريات الجولة (29) لدوري الجمهورية مواليد 2001 التي كان مقررا لها الجمعة 13 مارس، لتقام الإثنين 16 مارس.

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