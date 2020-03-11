شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري ضد الزمالك .. كارتيرون يعلن قائمة الأبيض لمواجهة زعيم الثغر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق التي ستسافر اليوم إلى الإسكندرية للدخول بمعسكر مغلق استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري غدا الخميس بالجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز. وضمت القائمة كلا من :- حراسة المرمى، محمد أبو جبل - محمد عواد - محمود عبدالرحيم جنش . خط الدفاع ، محمود علاء - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - حازم إمام - أحمد عيد . خط الوسط، طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف إبراهيم أوباما - محمد حسن - كريم بامبو - إسلام جابر - أحمد سيد زيزو - محمد عنتر - مصطفى فتحي - أشرف بن شرقي . Advertisements خط الهجوم ، مصطفى محمد - كابونجو كاسونجو - عمر السعيد. وكان كارتيرون، قد قرر إقامة معسكر ممتد بداية من اليوم ، لخوض مباراة الاتحاد السكندرى، المقرر إقامتها غدا ، ويستمر لحين الانتهاء من مباراة المصرى البورسعيدى، والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الرابعة عشر من المسابقة المحلية، والتى ستقام يوم الأحد المقبل ويدخل المعسكر بالإسكندرية جميع لاعبي الزمالك الجاهزين لخوض المباراتين باستثناء المصابين واللاعبين الذين سيغيبون للإيقاف. وشهدت تدريبات الزمالك أمس الثلاثاء انتظم خماسي الفريق أشرف بن شرقي ومحمود علاء ومصطفى محمد ومحمد عبدالشافي وأحمد عيد ، في التدريبات الجماعية، بعد خضوعهم لتدريبات تاهيلية بعد العودة من تونس .. بينما واصل محمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة البرنامج التأهيلي بجمانيزيوم النادى نظرا لغيابهم عن لقاء زعيم الثغر شيكا وجمعة للايقاف وعبد الغنى للإصابة ، في الوقت الذى خصص الجهاز الفني ، فقرة تأهيلية إضافية ليوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق على هامش

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