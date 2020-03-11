شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع لمباراة طنطا ضد وادي دجلة في الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

موعد مباراة طنطا ضد وادي دجلة

يحل فريق وادي دجلة ضيفاً على نظيره طنطا في السابعة والنصف مساء اليوم،الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز،في مواجهة الهروب من الهبوط في ظل الموقف المتأزم للفريقين في جدول المسابقة بعد نهاية الدور الأول.

طنطا ضد وادي دجلة



تشكيل طنطا ضد وادي دجلة شهد أخر ظهور لطنطا في مسابقة الدوري تعادلا سلبياً مع إنبى فيما سقط وادى دجلة أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف دون رد بالجولة السابعة عشرة للمسابقة.

ومن المتوقع أن يخوض طنطا مباراة وادى دجلة بتشكيل مكون: علي فرج ، أحمد سالم، سليمان عبدربه، محمود مسعود، إيهاب سمير ، حسام غالي، محمد أسعد، حسن فيصل ، أحمد أوكا، أحمد فهمي، محمد جدو"

طنطا ضد وادي دجلة

ويأمل أيمن المزين المدير الفني لطنطا حصد النقاط الثلاث لإنهاء دوامة التعادلات التي تطارد فريقه وجعلته أكثر الفرق تحقيقاً للتعادل برصيد 9 مباريات بالتساوى مع سموحة وذلك لتفادى شبح الهبوط للقسم الثانى.

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طنطا ضد وادي دجلة



يحتل طنطا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 9 لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً .

طنطا ضد وادي دجلة

وتعد مباراة اليوم الظهور الأول لليونانى نيكوديموس بابافاسيليو مديراً فنياً لوادى دجلة عقب توليه المسئولية خلفاً لليونانى جونيس الذى رحل عن النادى بسبب تراجع النتائج في الدور الأول للمسابقة.

تشكيل وادجلة ضد طنطا ومن المتوقع أن يخوض وادى دجلة مباراة طنطا بتشكيل مكون من : محمد عبد المنصف، رجب عمران، خالد رضا، بيكهام، عبدالله محمود ، مروان حمدي، إيزهاكو يعقوبو ، محمد عبد العاطي ، حسام عرفات، عبد الكبير الوادي، بوزاس فاسيليوس .

يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 3 وتعادل في 5 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.