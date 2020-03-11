تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة إنبي ضد بيراميدز

جدة - عمرو شويل

موعد مباراة إنبي ضد بيراميدز



يحل الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز ضيفاً ثقيلاً على إنبي في الخامسة مساء اليوم (الأربعاء)،ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري، وهي المواجهة التى يدخلها الفريقين تحت شعار "لا بديل عن الفوز"، من أجل مواصلة الزحف نحو حصد أحد مراكز المربع الذهبي في نهاية المسابقة.

إنبي ضد بيراميدز



وطالب حلمى طولان المدير الفني لانبى لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات في الدوري لضمان الصعود للمربع الذهبى، حيث يحتل الفريق البترولي المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 7 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة أمام الأهلي.

تشكيل إنبي ضد بيراميدز



ومن المتوقع أن يخوض إنبي مباراة بيراميدز بتشكيل مكون: محمود جاد ، علي فوزي ، عبد الرحمن عامر ، رامي صبري ، أحمد شكري ، أسامة جلال ، محمد شريف ، محمود قاعود ، حميد ماو ، محمد رزق ، عبد الرحمن عماد "

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إنبي ضد بيراميدز

في المقابل،يسعى الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز لمواصلة خطة الزحف نحو القمة لتصحيح المسار بعد خسارة نقاط عديدة في الدور الأول للمسابقة.