شكرا لقرائتكم الاتحاد العربي يخطر الإسماعيلى بتغيير حكام مواجهة والرجاء المغربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام الاتحاد العربى لكرة القدم بتغييراً طاقم تحكيم مواجهة الإسماعيلي مع الرجاء المغربى في إياب نصف نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية .

وأخطر الاتحاد العربى النادى الإسماعيلى بإختيار الحكم الدولي الأردني أدهم مخادمة لإدارة اللقاء ويعاونه طاقم حكام جزائري، مكون من المساعدين قواري مقران، وزرهوني أكرم، والحكم الرابع إبراهيم لحلو، وعبيد شارف، وعبد الحق اتشعيلي، حكام فيديو.

وقال صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الاسماعيلى أن ناديه تلقى اخطاراً فى البداية بتعيين الحكم السعودى تركى آل خضير، على أن يُعاونه كل من بدر الشمراني ومحمد مكي علي العبكري، بالإضافة لماجد محمد الشمراني حكمًا رابعاً ثم عاد الاتحاد العربى وقام بتعيين طاقم تحكيم جديد للمباراة .

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وتطير غداً الخميس بعثة النادى الاسماعيلى إلى مدينة كازابلانكا المغربية استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي البطولة العربية والمقرر لها الأحد المقبل ومن المقرر أن يترأس بعثة الدراويش محمد الكلية أمين صندوق النادى ،ويحتاج الدراويش في مواجهة الرجاء لتحقيق اي فوز أو أي تعادل من أجل ضمان التأهل الى نهائي البطولة العربية لأول مرة منذ 16 عامًا.

مجلس إدارة الإسماعيلى يولى اهتماماً كبيراً بموقعة الرجاء المغربى بالبطولة العربية، والتى ستحسم مصير الدراويش فى البطولة سواء بالصعود للمباراة النهائية أو وداع اللقب خاصة بعد أنتهاء مباراة الذهاب بالإسماعيلية بفوز الفريق الأصفر بهدف دون رد، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الإسماعيلى والرجاء لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة ،

وأخطر الاتحاد العربى لكرة القدم النادى الإسماعيلى بإقامة مباراة الرجاء المغربى بالبطولة العربية بدون جمهور، وأصدرت وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية قراراً بإقامة المباريات التى تجمع بين الفرق المغربية والفرق الأجنبية بدون جمهور، وجاء هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)