شكرا لقرائتكم نابولي الإيطالي يترقب تعليمات الحكومة لخوض مواجهة برشلونة بدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أن نادى نابولى ينتظر التعليمات من الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبى لكرة القدم لمعرفة كيف سيسافر إلى إسبانيا لخوض المواجهة المرتقبة أمام برشلونة، والمقرر إقامتها يوم 18 مارس الجارى فى إياب دور الـ 16 بدورى أبطال أوروبا على ملعب "كامب نو" خلف الأبواب المغلقة بدون حضور جماهيرى بسبب تفشى فيروس كورونا.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن نابولى يواجه أزمة كبيرة خاصة بعد منع الرحلات الجوية بين إيطاليا وإسبانيا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بشكل كبير في مختلف دول العالم وخاصة إيطاليا التي أصبحت في عزلة عن العالم.

أضافت الصحيفة أن النادى الإيطالي ينتظر تعليمات الحكومة في بلاده وأيضا "يويفا" لتحديد كيفية المغادرة وخط سير الرحلة إلى المدينة الكتالونية، في الوقت الذى أصدرت فيه الحكومة الإسبانية قرار بعد السماح بهبوط أي طائرة من إيطاليا في البلاد حتى 25 مارس الجارى.

وكان برشلونة قد تعادل فى مباراته مع نابولى 1-1 فى ذهاب ثمن نهائى تشامبيونزليج على ملعب "سان باولو" 25 فبراير الماضى.

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وكان نادي برشلونة الإسباني، بيانًا رسميًا يعلن فيه إقامة مباريات الفريق لمدة أسبوعين على الأقل بدون جماهير، من أجل اتخاذ التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وجاء في البيان: "بالنظر إلى الوضع الحالي فيما يتعلق بفيروس كورونا، وبهدف حماية أعضاء النادي والمشجعين والرياضيين والموظفين، اتخذ نادي برشلونة التدابير الوقائية التي أوصت بها السلطات الصحية".

أضاف: "ونتيجة لذلك، خلال الأسبوعين المقبلين على الأقل، سيتم لعب المباريات على مستوى المحترفين والهواة والشباب بدون جماهير، وسيقوم النادي برد ثمن تذاكر جميع تلك الأحداث للجماهير التي تضررت، والذين دفعوا تذاكر السفر إلى مايوركا قبل مباراة الفريق المقبلة في الدوري".

وتابع: "قرر النادي أيضًا إلغاء بطولة كأس العالم للأكاديمية في برشلونة والتي كان من المقرر أن تقام في أعياد الفصح، وجميع أنشطة "لاماسيا"، بناء على توصيات وزارة الصحة".