أجايي: تصدُّر الدوري لا يعني الحسم.. ومواجهة الوداد لن تكون سهلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

تحدث النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، عن مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا، إلى جانب تخطي عقبة صندوانز "العنيد"، والمنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي قال أجايي: "تصدُر الأهلي لبطولة الدوري لا تعني أن الفريق حسم اللقب، جميع اللاعبين مطالبون ببذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة؛ من أجل الحفاظ على الصدارة ومواصلة الانتصارات والإنطلاقة القوية في المسابقة".

وأضاف أجايي: "الجماهير العاشقة للأهلي دائما ما تنتظر لقب الدوري، واعتادت أن يكون درع البطولة داخل مقر النادي بالجزيرة، لكن التحديات في المسابقة مازالت قائمة، وتصدر الفريق بفارق من النقاط عن منافسيه، لا يعني حسم اللقب في الوقت الحالي، فاللاعبين أمامهم مسئولية مستمرة في إسعاد جماهير النادي من خلال تحقيق الإنتصارات".

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وتابع المهاجم النيجيري: "المنافسة في بطولة الدوري تسير بالتوازي مع مشوار الفريق في بطولة دوري إفريقيا، تخطينا منافسا عنيدا في البطولة الإفريقية، وهو فريق صنداونز".

وواصل: "كانت لدينا الرغبة في حسم الصعود إلى نصف النهائي، تركيزنا في الوقت الحالي ينصب على مواجهات الدوري الممتاز، ولكن بشكل عام مواجهة الوداد لن تكون سهلة على الفريقين، ومن المؤكد أن الفريق سيستعد بكل قوة لهذه المواجهة في الوقت المناسب".

وعن علاقته بفايلر، مدرب الفريق قال: "المدرب كثيرا ما يعقد جلسات جماعية أو فردية مع اللاعبين لتوصيل معلومة أو تصويب أخطاء والعمل المستمر من أجل الوصول بالفريق إلى الأفضل محليا وأفريقيا".

وأتم أجايي حديثه موجهًا رسالة إلى جماهير الأهلي، طالبهم خلالها باستمرار الوقوف وراء الفريق ودعمه من أجل تحقيق طموحاتهم ورغباتهم في التتويج بالبطولات وفي مقدمتها بطولة دوري أبطال أفريقيا.