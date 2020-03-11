الأهلي يعلن غياب جيرالدو أسبوعين بسبب جزع الكاحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف الجهاز الطبي للنادي الأهلي موقف لاعبيه المصابين، لافتًا إلى أن الأنجولي جيرالدو سيغيب عن الملاعب مدة لا تقل عن أسبوعين، بينما يواصل التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق برنامجه التأهيلي والعلاجي.

وبحسب الموقع الرسمي للأهلي فإن الأنجولي جيرالدو أجرى أشعة على قدمه بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مشاركته في مباراة صنداونز الجنوب أفريقي التي أقيمت ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وكانت الأشعة قد كشفت تعرض جيرالدو، لجزع في الكاحل، سيحتاج إلى فترة علاج وتأهيل تستمر أسبوعين، على أن يعود من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي وتجهيزه للمباريات الرسمية.

وبدأ المهاجم الأنجولي، تنفيذ برنامجه العلاجي، حيث أدى جلسة علاج طبيعي في مقر النادي أمس.

وفي سياق متصل، يخضع التونسي علي معلول، لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للعودة من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعيه، بعد معاناته من آلام في العضلة الأمامية.

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وفضل الجهاز الطبي بالنادي منح معلول وقتا كافيا للتعافي من آلام العضلة الأمامية التي اشتكى منها عقب نهاية مباراة صنداونز.

على الجانب الآخر، يواصل حمدي فتحي، لاعب الفريق، تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيلي الذي حدده له الخبير الألماني هيرمان ماير، الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة.

ويقوم فتحي، بأداء جلسة علاج طبيعي داخل مقر النادي بالجزيرة، والمشي حول ملعب التتش، تحت إشراف ومتابعة من الجهاز الطبي بالنادي.

كان لاعب وسط الأهلي خضع لجراحة غضروف الركبة بعد تعرضه لقطع خلال فترة إنضمامه لصفوف المنتخب الوطني.

وسيخوض الأهلي مباراة مساء اليوم الأربعاء ضد سموحة، ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري المصري.