"نريد استغلال صحوتنا الأفريقية".. جنش يكشف موقف الزمالك من المنافسة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى فريق نادي الزمالك، أن فريقه يسعى لاستغلال صحوته الأفريقية من أجل العودة للمنافسة على مسابقة الدوري خلال هذا الموسم.

وأضاف "جنش" في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" :"مباراة الاتحاد السكندري المقبلة في الدوري مهمة لأننا لا نريد خسارة أي نقاط في البطولة المحلية".

وتابع :"لا نريد الابتعاد عن الصدارة هدفنا استغلال حالة الصحوة الأفريقية من أجل الاقتراب من المنافسة".

وعن المنافسة مع ثلاثي حراسة المرمى محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحي، قال "جنش" :"هذه المنافسة تمنحنا البطولات، الأهم استغلال هذه الفرصة عند المشاركة".

وأنهى :"الفترة الماضية عانيت من إصابة في مشط القدم الأمر الذي جعلني أغيب عن التواجد، لكن بدأت العودة بالتواجد في آخر مباراتين على مقاعد البدلاء".

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وكان "جنش" غاب عن المشاركة مع الزمالك قبل نهاية الموسم الماضي نظرًا لإصابة بقطع في وتر أكيليس رفقة المنتخب المصري والذي كان يشارك وقتها في بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي نظمتها مصر.

الزمالك استطاع الفترة الماضية أن يحقق العديد من الانتصارات سواء محليًا أو قاريًا فكانت البداية بالحصول على لقب السوبر الأفريقي على حساب الترجي بالفوز بثلاثة أهداف لهدف.

الفريق الأبيض نجح أيضًا في الوصول للمربع الذهبي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي حامل لقب آخر نسختين بالفوز عليه بثلاثة أهداف لهدفين بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

أما محليًا فنجح الفريق الأبيض أيضًا في حصد لقب السوبر المصري على حساب غريمه الأهلي في لقاء أقيم على ملعب "محمد بن زايد" بالعاصمة الإماراية أبو ظبي.

ويستأنف الزمالك مشواره المحلي في مسابقة الدوري من خلال مواجهة الاتحاد السكندري في الاسكندرية في لقاء سيقام غدًا الخميس ضمن حسابات الأسبوع الـ18.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد 31 نقطة ليصبح على بعد 17 نقطة من الأهلي متصدر المسابقة والذي حقق العلامة الكاملة بالفوز بـ 16 مباراة.