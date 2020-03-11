"حل بديل".. بشكتاش يدرس استعارة النني موسما آخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

قالت تقارير تركية إن سيرجين يالتشين، مدرب فريق بشكتاش، أشاد بخدمات المصري محمد النني المحترف ضمن صفوف الفريق التركي، لافتًا إلى أنه يرغب في الإبقاء على خدماته.

وانضم النني إلى صفوف بشكتاش التركي، مطلع الموسم الحالي، على سبيل الإعارة لمدة موسم قادمًا من أرسنال.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "فوتو ماك" التركية، فإن يالتشين أشاد بخدمات النني، مؤكدًا رغبته في استمراره مع الفريق إذا ما وصل لاتفاق مع إدارة بشكتاش.

ويتضمن عقد النني بند يتيح لبشكتاش شراء اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا مقابل دفع 18 مليون يورو، إلا أن بعض التقارير التركية أكدت أن إدارة الفريق التركي لن تستطيع دفع هذا المبلغ. وقالت الصحيفة التركية إن إدارة بشكتاش قد ترى الحل في تجديد إعارة النني لموسم آخر.

النني شارك في 27 مباراة بقميص بشكتاش في مختلف البطولات، وسبق وأكد لاعب المنتخب المصري رضاه عن التواجد في صفوف بشكتاش، مشيرًا إلى رغبته في الاستمرار مع النادي إذا أراد الأخير الإبقاء عليه.