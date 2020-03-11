"لن نتنازل عن اللقب".. قائد الوداد يوجه رسالة للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد إبراهيم النقاش قائد فريق الوداد البيضاوي المغربي، أن فريقه لن يتنازل عن اللقب القاري بعد الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تأهل التأهل للدور قبل النهائي عقب التغلب على النجم الساحلي التونسي بهدفين مقابل هدف بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

وأضاف قائد الفريق الوداد، في تصريحات عبر صحيفة "المنتخب" المغربية: "الفريق بات تفصله خطوات قليلة من بلوغ الهدف المنشود وهو التتويج باللقب".

Advertisements

وتابع: "مستعدون لكل السيناريوهات، لم يعد أمامنا سوى بذل أقصى جهودنا والقتال حتى النفس الأخير".

وأنهى: "كان من المستحيل أن نتعرض لنكسة أخرى في ملعب رادس، لذلك كان لزامًا علينا أن نقدم مباراة بطولية أمام النجم".

فريق الوداد سيواجه في المباراة المقبلة من عمر المسابقة القارية منافسه الأهلي حيث ستقام المباراة الأولى في المغرب أحد يومي 1 أو 2 مايو المقبل على أن تقام موقعة الإياب في استاد القاهرة أحد يومي 7 أو 8 من نفس الشهر.

جدير بالذكر أن الأهلي تأهل للمربع الذهبي على حساب صنداونز الجنوب أفريقي حيث انتهت موقعة الذهاب في القاهرة (2-0) قبل أن يفرض الفريق الأحمر التعادل على "البرازيليون" بنتيجة (1-1).