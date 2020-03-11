معركة آنفيلد.. كلوب يحشد أسلحته لمواجهة أتليتكو مدريد بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يستضيف ملعب آنفيلد، في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء، مباراة مهمة، تجمع بين فريقي ليفربول الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو قد انتهت لصالح أتليتكو مدريد بهدف دون رد.

واستعاد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، خدمات قائد الفريق جوردان هندرسون الذي تعرض لإصابة مؤخرًا أبعدته عن المشاركة في مباريات الريدز الأخيرة.

كما أكد المدرب الألماني جاهزية آندي روبيرتسون للمشاركة ضد الروخيبلانكوس، بينما تأكد غياب البرازيلي أليسون بيكر على أن يحرس أدريان عرين الريدز.

على الجانب الآخر، فمن الممكن أن يتواجد كيران تريبير في المباراة، إلى جانب جاهزية جواو فيليكس.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: أدريان

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الدفاع: آندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ألكسندر أرنولد

الوسط: فينالدوم - جوردان هندرسون - فابينيو

الهجوم: سايو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

أما أتلتيكو مدريد فمن المتوقع أن يبدأ بكل من:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: رينان لودي - فيليبي - ميلينكوفيتش سافيتش - كيران تريبيير

الوسط: كوكي - ساؤول - توماس بارتي - كوريرا

الهجوم: جواو فيليكس - دييجو كوستا