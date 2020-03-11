جلسة علاج طبيعي لحمدي فتحي في مران الأهلي

يواصل حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، يواصل تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيلي الذي حدده له الخبير الألماني هيرمان ماير، الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة.

ويقوم فتحي، بأداء جلسة علاج طبيعي داخل مقر النادي بالجزيرة، والمشي حول ملعب التتش، تحت إشراف ومتابعة من الجهاز الطبي بالنادي.

وكان حمدي فتحي، قد عاد مؤخرا من ألمانيا، بعد خضوعه لفحص طبي تحت إشراف هيرمان ماير، الذي أكد

في تقريره أن البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يقوم اللاعب بتنفيذه في مقر النادي، يسير بصورة نموذجية، وطالبه بالاستمرار في تنفيذ مرحلة العلاج الطبيعي.

وكان لاعب وسط الأهلي قد خضع لجراحة غضروف الركبة بعد تعرضه لقطع خلال فترة إنضمامه لصفوف المنتخب الوطني.

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علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، يخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للعودة

من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعيه، بعد معاناته من آلام في العضلة الأمامية.

وفضل الجهاز الطبي بالنادي منح معلول، الوقت الكافي للتعافي من آلام العضلة الأمامية التي اشتكى منها عقب نهاية مباراة صن داونز، التي أقيمت على استاد لوكاس موريبي في جنوب إفريقيا في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

ووضع الجهاز الطبي بالنادي برنامج تأهيلي لتجهيز معلول، الذي خرج من قائمة الفريق التي تخوض مباراة سموحة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة في إطار منافسات الأسبوع الـ18 في مسابقة الدوري الممتاز.