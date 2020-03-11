علي معلول يخضع لبرنامج تأهيلي قبل عودته لمران الأهلي

يخضع علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، يخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للعودة من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعيه، بعد معاناته من آلام في العضلة الأمامية .
وفضل الجهاز الطبي بالنادي منح معلول،الوقت الكافي للتعافي من آلام العضلة الأمامية التي اشتكى منها عقب نهاية مباراة صن داونز، التي أقيمت على استاد لوكاس موريبي في جنوب إفريقيا في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا .
ووضع الجهاز الطبي بالنادي برنامج تأهيلي لتجهيز معلول، الذي خرج من قائمة الفريق التي تخوض مباراة سموحة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة في إطار منافسات الأسبوع الـ18 في مسابقة الدوري الممتاز .
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