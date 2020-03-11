أجايي يتحدث عن علاقة فايلر بلاعبي الأهلي ويطالب الجماهير بمساندة الفريق

أشاد النيجيري جونيور أجايي مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي بتعامل رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، موضحا أنه كثيرا ما يعقد جلسات جماعية أو فردية مع اللاعبين لتوصيل معلومة أو تصويب أخطاء والعمل المستمر من أجل الوصول بالفريق إلى الأفضل محليا وإفريقيا.
ووجه جونيور أجايي، رسالة إلى جماهير الأهلي طالبهم فيها بالإستمرار في الوقوف وراء الفريق ودعمه من أجل تحقيق طموحاتهم ورغباتهم في التتويج بالبطولات وفي مقدمتها بطولة دوري أبطال إفريقيا التي تنتظرها الجماهير ويتمسك اللاعبون بتحقيق حلم الفوز بها واستعادتها من جديد بعدغيابها فترة
يذكر أن الأهلي يواجه الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نصف نهائي إفريقيا على ملعب الأخير أحد أيام الأول أو الثاني من شهر مايو على أن يكون الإياب في الثامن أو التاسع من الشهر ذاته.
ويخوض الأهلي مواجهة قوية مساء اليوم في السابعة والنصف أمام سموحة السندري في إطار منافسات الدوري الممتاز. طويلة عن النادي.
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