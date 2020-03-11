جونيور أجاي يعلق على مباراة الأهلي والوداد بأفريقيا

تحدَّث جونيور أجايي مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي عن مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا التي ستقام في مايو المقبل، مؤكدًا أن تركيز الأهلي في الوقت الحالي ينصب على مواجهات الدوري الممتاز،ولكن بشكل عام مواجهة الوداد لن تكون سهلة على الفريقين.
وأكد أجايي أن الفريق سيستعد بكل قوة لهذه المواجهة في الوقت المناسب.
يذكر أن الأهلي يواجه الوداد البيضاوي المغربيفي ذهاب نصف نهائي أفريقيا على ملعب الأخير أحد أيام الأول أو الثاني من شهر مايو على أن يكون الإياب في الثامن أو التاسع من الشهر ذاته.
ويخوض الأهلي مواجهة قوية مساء اليوم في السابعة والنصف أمام سموحة السندري في إطار منافسات الدوري الممتاز طويلة عن النادي.
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