أجرى الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة على القدم بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مشاركته في مباراة صن داونز بجنوب أفريقيا في إياب دور المجموعات في دوري أبطالأفريقيا يوم السبت الماضي.
وكشفت الأشعة تعرُّض جيرالدو، لجزع في الكاحل، يحتاج إلى فترة علاج وتأهيل تستمر أسبوعين، على أن يعود من جديد إلى المشاركةفي المران الجماعي وتجهيزه للمباريات الرسمية.
وأجرى جيرالدو، أشعة في القاهرة فور وصول بعثة الفريق من جنوب أفريقيا صباح يوم الاثنين الماضي، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 9 ساعات.
وبدأ المهاجم الأنجولي، تنفيذ برنامجه العلاجي، حيث أدى جلسة علاج طبيعي في مقر النادي أمس.
كانت هذه تفاصيل خبر الأشعة تحسم مدة غياب جيرالدو عن الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.