جونيور أجاي: الأهلي تخطى منافس عنيد بدوري أبطال أفريقيا

قال جونيور أجايي مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي إن الأهلي تخطى منافسًا عنيًّدًا في البطولة الأفريقية، وهو فريق صن داونز، الذي قدَّم مباريات قوية في نسخة البطولة الحالية، ويعيش حالة من الاستقرار الفني بوجود موسيماني على رأس القيادة الفنية لفترة تصل إلى 7 سنوات متصلة.

وشددَّ المهاجم النيجيري، على أن الأهلي كانت لديه الرغبة القوية في حسم الصعود إلى نصف النهائي، وظهر ذلك من مباراة صن داونز التي أقيمت على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية والتي انتهت بفوز الفريق بهدفين دون ردَّ، ومباراة

العودة التي انتهت بالتعادل في بريتوريا وكان بإمكان الأهلي أن يحقق الفوز، ولكن في النهاية حسم الصعود بجدارة إلى نصف النهائي.

يذكر أن الأهلي يواجه الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نصف نهائي أفريقيا على ملعب الأخير أحد أيام الأول أو الثاني من شهر مايو على أن يكون الإياب في الثامن أو التاسع من الشهر ذاته.