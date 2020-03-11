أونلاين NOW: مشاهدة مباراة الهلال وضمك بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NQW Suadi رابط الهلال مباشر جودة متعددة NOW

يلعب الهلال ضد ضمك اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي.

وتقام مباراة الهلال وضمك في إطار منافسات الدوري السعودي، على أرضية استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد

العزيز.

موعد مباراة الهلال وضمك اليوم

تبدأ مباراة الهلال وضمك في تمام الساعة 4:10 بتوقيت السعودية، و3:10 مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي

تُذاع مباراة هلال وضمك اليوم

على قناة KSA Sport.

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ملخص المباراة الماضية