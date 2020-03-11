بث مباشر .. مشاهدة مباراة الهلال السعودى وضمك اليوم 11-3-2020 الدورى السعودى

سيكون الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفا ثقيلا على نظيره فريق ضمك في موقعة من المقرر لها ان تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من شهر مارس لعام 2020 ميلادية في مباراة يستقبلها ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في إطار منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في لقاء ينطلق في تمام الساعة الرابعة وعشر دقائق بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الخامسة وعشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة.

الضيف فريق الهلال المعروف بالزعيم او الموج الأزرق سيدخل الى اللقاء ساعيا نحو تحقيق الانتصار على نظيره فريق ضمك من أجل الابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين وتوسيع الفارق مع صاحب المركز الثاني فريق النصر حيث

ان الفارق بينهما حاليا هو ثمانية نقاط حيث يأتي الهلال في المركز الاول برصيد خمسين نقطة من خوض إحدى وعشرين مباراة حيث فاز في خمس عشرة مواجهات وتعادل في خمس لقاءات وخسر في مباراة وحيدة حتى الآن ويرغب في النقطة الثالثة والخمسين.



فريق ضمك على الجانب الآخر يأتي في المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد سبع عشرة نقطة من خوض إحدى وعشرين مباراة حيث فاز في اربعة مواجهات وتعادل في خمس مواجهات وخسر في اثنتي عشرة مواجهات حتى الآن ويرغب في تحقيق الانتصار مستغلا عاملي الارض والجمهور لخطف الثلاث نقاط من الموج الازرق والتقدم

في جدول الترتيب والهروب من شبح الهبوط مشاهدة بث حى لايف مباراة الهلال ضد ضمك في الدوري السعودي.

موعد مباراة الهلال ضد ضمك في الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والقنوات الناقلة حيث يعتمد الهلال على عبد الله المعيوف وياسر الشهراني و علي البليهي و جانج هيون سو و محمد البريك وجوستافو كويار و سلمان الفرج وسالم الدوسري و سيبستيان جيوفينكو و كارلوس إدواردو بافيتيمبي جوميس بينما أبرز نجوم ضمك محمد أبو سبعان و سامي النجعي وزكرياء حدراف و زيزينهو و عبد الوهاب جعفر و ايمليانو زيلايا مشاهدة مباراة الهلال وضمك على قناة الرياضية السعودية.

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