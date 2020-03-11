جونيور أجايي : تصدر الأهلي لترتيب الدوري لا يعني حسم اللقب

أكد جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن تصدر بطولة الدوري الممتاز لا يعني أن الفريق حسم اللقب، وجميع اللاعبين مطالبون ببذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة؛ من أجل الحفاظ على الصدارة ومواصلة الانتصارات والإنطلاقة القوية في المسابقة.

وقال أجايي إن الجماهير العاشقة للأهلي دائما ما تنتظر بطولة الدوري الممتاز، واعتادت أن يكون درع البطولة داخل مقر النادي بالجزيرة، لكن التحديات في المسابقة هذا الموسم مازالت قائمة، وتصدر الفريق بفارق من النقاط عن منافسيه،

لا يعني حسم اللقب في الوقت الحالي، فاللاعبين أمامهم مسئولية مستمرة في إسعاد جماهير النادي من خلال تحقيق الإنتصارات.

وأشار المهاجم النيجيري، إلى أن المنافسة في بطولة الدوري الممتاز تسير بالتوازي مع مشوار الفريق في بطولة دوري إفريقيا، واللاعبون لديهم من الخبرات ما يكفي للتعامل مع كل مباراة وفقا لظروفها.