رياضة | رسالة كلوب للاعبي ليفربول قبل صدام أتلتيكو مدريد الناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة كلوب للاعبي ليفربول قبل صدام أتلتيكو مدريد الناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الأـلماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أنه تحدث إلى لاعبيه حول ما يمكن توقعه من أتلتيكو مدريد عندما يلعبون في مباراة الإياب من دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا وفقًا لما نشرته صحيفة اكسبريس.

وأوضح كلوب، أنه كان بحاجة إلى استبدال ساديو ماني في الشوط الأول في اللقاء الماضي للفريقين لأنه يعتقد أن لاعبي أتلتيكو مدريد كانوا يحاولون الضغط على الحكم لإعطاء السنغالي الدولي بطاقة صفراء ثانية.

وقال كلوب:"لقد تحدثنا عن ذلك بالفعل ولكن ربما سنذكره مرة أخرى، نعم، هذا من شأنه أن يساعد 100 في المائة أن يكون أفضل لاعبيه في الملعب لمدة 90 دقيقة.

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وأكمل:" ماني لم يرتكب أي خطأ، ولا شيء على الإطلاق، وما زلت أعتقد أنه في الوضع التالي سيكون الأمر هكذا بطاقة حمراء.

ويريد كلوب أن يرى لاعبيه يهاجمون لأنه يعتقد أن سميوني سيشكل فريقه للدفاع عن تقدمهم النحيل والتطلع إلى الهجمات المرتدة وانتزاع هدف بعيد المنال إذا أمكن ذلك.

بينما واصل كلوب: ’’نحن بحاجة إلى أن نكون مثاليين تقريبًا، علينا أن نهاجم، علينا أن نخلق يجب أن نحميها كما لم يحدث من قبل في حياتنا وعلينا أن نتفاعل ونحتاج إلى أنفيلد، هذه هي الحقيقة. لكنه دائمًا ما يكون هكذا’’.