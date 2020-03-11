رياضة | رونالدينيو يشارك في دوري السجون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدينيو يشارك في دوري السجون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر أن يشارك البرازيلي رونالدينيو نجم برشلونة وميلان السابق، في دورة لكرة القدم للسجون في باراجواي.

واحتجز رونالدينيو في باراجواي منذ يوم 6 مارس عدما دخل البلاد بجواز سفر مزور، إلى جانب شقيقه روبرتو دي أسيس.

ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن السجن المحتجز فيه رونالدينيو سينظم بطولة كرة قدم صغيرة هذا الأسبوع، وستكون مشاركة النجم البرازيلي بمثابة خبر هائل.

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وقال بلاس فيرا، مدير السجن: "لا نتوقع أن يشارك رونالدينيو، لكننا نريده أن يحضر".

ولا تعتبر هذه هي المرة الأولى التي ينظم فيها هذا الحدث، حيث يفعلون ذلك كل ستة أشهر، إلا أن هذه المرة تتزامن مع حبس نجم برشلونة السابق رونالدينيو.

وتقام البطولة بمشاركة 10 فرق مكونة من 194 سجينًا.