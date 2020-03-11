رياضة | أخر مستجدات إصابة حمدي فتحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخر مستجدات إصابة حمدي فتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستمر حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيلي الذي حدده له الخبير الألماني هيرمان ماير، الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة.



ويقوم فتحي، بأداء جلسة علاج طبيعي داخل مقر النادي بالجزيرة، والمشي حول ملعب التتش، تحت إشراف ومتابعة من الجهاز الطبي بالنادي.



وكان حمدي فتحي، قد عاد مؤخرا من ألمانيا، بعد خضوعه لفحص طبي تحت إشراف هيرمان ماير، الذي أكد في تقريره أن البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يقوم اللاعب بتنفيذه في مقر النادي، يسير بصورة نموذجية، وطالبه بالاستمرار في تنفيذ مرحلة العلاج الطبيعي.



وكان لاعب وسط الأهلي قد خضع لجراحة غضروف الركبة بعد تعرضه لقطع خلال فترة إنضمامه لصفوف المنتخب الوطني.

