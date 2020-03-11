رياضة | برنامج تأهيلي لمعلول للتعافي من إصابة في العضلة الأمامية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برنامج تأهيلي لمعلول للتعافي من إصابة في العضلة الأمامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يؤدي التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للعودة من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعيه، بعد معاناته من آلام في العضلة الأمامية.

وفضل الجهاز الطبي بالنادي الأهلي بقيادة الدكتور خالد محمود ، منح معلول، الوقت الكافي للتعافي من آلام العضلة الأمامية التي اشتكى منها عقب نهاية مباراة صن داونز، التي أقيمت على استاد لوكاس موريبي في جنوب إفريقيا في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

ووضع الجهاز الطبي بالنادي برنامج تأهيلي لتجهيز معلول، الذي خرج من قائمة الفريق التي تخوض مباراة سموحة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة في إطار منافسات الأسبوع الـ18 في مسابقة الدوري الممتاز.

