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شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة السيتي و أرسنال بسبب كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 11 مارس 2020
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن تأجيل مباريات كلاً من مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز كإجراء إحتياطي عقب إعلان إيفانجيلوس ماريناكيس مالك نادي برمنجهام الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني إصابته بفيروس كورونا القاتل.
وذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق أرسنال واجه أولمبياكوس منذ ثلاثة عشر يوماً في إستاد الإمارات في الدوري الإوروبي، وإلتقي ماريناكيس مالك النادي اليوناني بالعديد من أعضاء فريق أرسنال والموظفين.
وبناءًا علي النصيحة الطبية، يعتبر أرسنال و مانشستر سيتي في خطر الإصابة بالمرض، ولذلك فإنه من الضروري تأجيل مباريات الجانرز والسيتي التي كان المقرر إجراؤها هذا المساء لإتاحه الوقت لتقييم الوضع بشكل كامل.
تدرك الرابطة أن هذا سيتسبب في إزعاج وتكلفة للجماهير التي خططت لحضور المباراة، ولكن أرسنال و مانشستر سيتي والرابطة إتفقوا علي أن الإخطار القصير بإصابة السيد ماريناكيس يعني أنه لا يوجد بديل سوي أخذ كل الوقت الكافي لإكمال تقييم المخاطر.
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