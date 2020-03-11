شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع .. أليو بادجي يقود هجوم الأهلي ضد سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد سموحة



يستضيف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نظيره سموحة اليوم في الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري المصري، وهي المباراة التي يخوضها الفريق الأحمر بمعنويات مرتفعه، بعدما تأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب فريق صن داونز الجنوب إفريقيا بعد أن حقق الفوز بنتيجة 3/1 في مجموع المباراتين.

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة



تقام مباراة الأهلي ضد سموحة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، في أول ظهور محلى للفريق بالدور الثاني عقب تخطى عقبة صن داونز.

تشكيل الأهلي ضد سموحة

ومن المتوقع أن يخوض رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أمام سموحة بتشكيل مكون: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمود وحيد - رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمد هاني. خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج - عمرو السولية. Advertisements خط الوسط الهجومي: حسين الشحات - محمد مجدي "أفشة" - أحمد الشيخ. خط الهجوم: أليو بادجي.

الأهلي ضد سموحة

ويسعي الأهلي إلى استكمال مشواره بنجاح في الدوري المصري حيث لم يخسر المارد الأحمر أو يتعادل في أي لقاء حتي الان، وحقق الفوز في جميع المباريات التي خاضها ليتربع علي عرش القمة وفي رصيده 48 نقطة.

الأهلي ضد سموحة



ويرغب فايلر في تحقيق الفوز السابع عشر تواليًا لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم النادي مع الثعلب البرتغالي مانويل جوزيه، وزيادة فارق النقاط مع الزمالك، والذي يصل حاليًا قبل المباراة لـ17 نقطة كاملة، في اطار سعي الفريق لحسم بطولة الدوري العام مبكرًا

الأهلي ضد سموحة

ويغيب عن الأهلي في مباراة سموحة الثلاثي أجايي ومحمود عبد المنعم "كهربا" وياسر إبراهيم للإيقاف على خلفية العقوبة الواقعة عليهم بعد أحداث مباراة الزمالك في السوبر المحلي، وأيضاً رمضان صبحي لعدم اكتمال شفائه،بينما يستعيد في المباراة جهود لاعبه محمد مجدي قفشة الذي عاني من الآم في العضلة الخلفية منعته من المشاركة في لقاء صن داونز.