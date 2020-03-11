شكرا لقرائتكم علي معلول يخضع لبرنامج تأهيلي في الأهلي للتعافي من الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووضع الجهاز الطبي بالنادي برنامج تأهيلي لتجهيز معلول، الذي خرج من قائمة الفريق التي تخوض مباراة سموحة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة في إطار منافسات الأسبوع الـ18 في مسابقة الدوري الممتاز.
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