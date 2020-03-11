شكرا لقرائتكم علي معلول يخضع لبرنامج تأهيلي في الأهلي للتعافي من الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع علي معلول، لاعب الأهلي لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للعودة من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعيه، بعد معاناته من آلام في العضلة الأمامية، وفضّل الجهاز الطبي بالنادي منح معلول، الوقت الكافي للتعافي من آلام العضلة الأمامية التي اشتكى منها عقب نهاية مباراة صن داونز، التي أقيمت على استاد لوكاس موريبي في جنوب إفريقيا في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا والتى أنتهت بالتعادل بهدف لمثله ليتأهل الاهلي لنصف نهائي البطولة بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.

ووضع الجهاز الطبي بالنادي برنامج تأهيلي لتجهيز معلول، الذي خرج من قائمة الفريق التي تخوض مباراة سموحة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة في إطار منافسات الأسبوع الـ18 في مسابقة الدوري الممتاز.