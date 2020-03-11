شكرا لقرائتكم عماد متعب يتصدر قائمة هدافى مباريات الأهلي ضد سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد سموحة



يتصدر عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق قائمة هدافى تاريخ مباريات الفريق الأحمر أمام سموحة، حيث أحرز 9 أهداف آخرها في الفوز بنتيجة 2-1 أمام الفريق السكندري بدور الـ 16 لكأس مصر عام 2016.

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة



ويستضيف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نظيره فريق سموحة في السابعة والنصف مساء اليوم (الأربعاء)، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي ضد سموحة والتقي الأهلي ضد سموحة 19 مرة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز منذ الظهور الأول للفريق السكندري في دوري الأضواء والشهرة موسم 2010-2011، وفازالأحمر في 11 مباراة ، وفرض التعادل نفسه على نتيجة ست مباريات، أربع منها بنتيجة التعادل الإيجابي، واثنتان بنتيجة التعادل السلبي، فيما حقق الفريق السكندري الفوز في مباراتين فقط. ويعد محمد أبوتريكة،لاعب الأهلي الاسبق، صاحب أول الأهداف الحمراء في شباك الفريق السكندري، في المباراة التي جمعت بين الفريقين بتاريخ 2-12-2010 وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، في حين كان رمضان صبحي، لاعب الفريق الحالي، صاحب آخر أهداف الأهلي في مرمى سموحة في مباراة الفريقين بالدور الأول من الموسم الجاري للدوري، التي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 1-0.

الأهلي ضد سموحة



ويخوض الأهلي مباراة سموحة اليوم بمعنويات مرتفعه للغاية، بعدما تأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب فريق صن داونز الجنوب إفريقيا بعدما حقق الفوز بنتجية 3/1 في مجموع المباراتين.

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الأهلي ضد سموحة





ويسعي الأهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر إلى استكمال مشواره بنجاح في الدوري المصري حيث لم يخسر المارد الأحمر أو يتعادل في أي لقاء حتي الان، وحقق الفوز في جميع المباريات التي خاضها ليتربع علي عرش القمة وفي رصيده 48 نقطة، حيث يرغب في حسم الأمور محليا في بطولة الدور وضمان التتويج باللقب، قبل مواجهتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي.