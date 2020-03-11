شكرا لقرائتكم أشرف صبحي: المباريات المحلية والأفريقية بدون جماهير ومنها مصر وتوجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عن أن الأنشطة الرياضية في مصر لم يتم إلغاؤها أو تعليقها، بل مستمرة كما هي فيما عدا التي تشهد تجمعات جماهيرية .
وأضاف صبحى، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن جميع المباريات ستقام بدون جماهير ، سواء المحلية أو الأفريقية ،وفيما يخص مباراة مصر وتوجو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم افريقيا ، ينطبق عليها نفس المبدأ العام و نفس القرار العام ، بما لا يخالف قرار مجلس الوزراء .
وأشار وزير الرياضة، إلى أن كل القرارات التي اتخذتها الوزارة بناءا على قرار مجلس الوزراء بسبب فيروس كورونا، تندرج ضمن الإجراءات الإحترازية، وحفاظا على الجماهير وسلامتهم .
ويستعد الفراعنة لمواجهة توجو يومى 26 و29 مارس الجارى فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وتحتل جزر القمر قمة المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط وكينيا في المركز الثاني برصيد نقطتين ومنتخب مصر في المركز الثالث بنفس الرصيد وتوجو في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.
وكان أشرف صبحى قد عقد جلسة امس مع عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية ، و مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف ، لمناقشة تفعيل اتفاقية مقر الكاف ، و كذلك توجيه الشكر للحكومة المصرية لدعمها الاتحاد الأفريقي للعبة .
يذكر أن مجلس الوزراء قرر تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة
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