شكرا لقرائتكم تاريخ مواجهات إنبي ضد بيراميدز .. 7 لقاءات متوازنة قبل صدام اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف إنبى نظيره بيراميدز مع دقات الخامسة مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري العام في مواجهة متوازنة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بعد التعادل السلبى مع الطلائع في اللقاء المقدم من الجولة 19 للمسابقة فيما فاز بيراميدز على المقاولون العرب بهدفين دون رد في أخر ظهور بالمسابقة.

والتقى الفريقين قبل صدام اليوم فى 7 مواجهات فاز إنبى مرتين وفاز بيراميدز مرتين وانتهت 3 مباريات بالتعادل بين الفريقين ، وشهدت مباراة الدور الأول لدوري هذا الموسم بين الفريقين فوز بيراميدز برباعية دون رد سجلها عبد الله السعيد هدفين، وكل من عمر جابر، ومحمد فاروق سلامة هدفا وهو الفوز الأكبر فى تاريخ لقاءات الناديين معاً .

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ويحتل إنبى تحت القيادة الفنية لحلمي طولان المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 7 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 17 هدفًا ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً.

وطالب حلمى طولان المدير الفني لانبى لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات في الدوري لضمان الصعود للمربع الذهبى، ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام بيراميدز مكون من: "محمود جاد، علي فوزي، عبد الرحمن عامر، رامي صبري، أحمد شكري، أسامة جلال، محمد شريف، محمود قاعود، حميد ماو، محمد رزق، عبد الرحمن عماد".

في المقابل يسعى الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز لمواصلة خطة الزحف نحو القمة لتصحيح المسار بعد خسارة نقاط عديدة في الدور الأول للمسابقة ، ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام انبى مكون من: "المهدي سليمان، أحمد توفيق، طارق طه، عبد الله بكري، محمد ، دونجا، محمود حمادة، عبد الله السعيد، إبراهيم حسن، ولفريد كانون، جون أنطوي".