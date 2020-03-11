شكرا لقرائتكم استمرار 7 لاعبين أجانب في الدوري السعودي موسمين مقبلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم في اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء استمرار 7 لاعبين أجانب لكل فريق من أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الموسمين المقبلين، فيما تم تأجيل عقد الجمعية العمومية غير العادية بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد الاتحاد السعودي في خبر نشره عبر حسابه على "تويتر" أن عدد 7 لاعبين أجانب سيستمر لأندية دوري المحترفين، فيما سيتم مراجعة عدد اللاعبين الأجانب في الدرجة الأولى بعد تقييم الوضع الحالي الذي يمنح كل فريق الحق بالاستعانة بأربعة لاعبين.

واستعرض الإسباني فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام خطة تكاليف مباريات الجولة المقبلة بعد القيود المفروضة على السفر والخطوات الاحتياطية التي تم اتخاذها.