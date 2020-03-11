شكرا لقرائتكم أتالانتا يكرر رباعيته في مرمى فالنسيا ويبلغ ربع النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل أتالانتا الإيطالي مغامرته التاريخية ببلوغه الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في أول مشاركة له، وذلك بفوزه على مضيفه فالنسيا الإسباني 4-3 الثلاثاء في إياب ثمن النهائي أمام مدرجات خالية بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويدين فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني بتجديده الفوز على فالنسيا بعد أن اكتسح الأخير 4-1 ذهابا، الى السلوفيني يوسيب إيليشيتش الذي سجل الأهداف الأربعة بعد أن كان أيضا صاحب أحد أهداف الذهاب، فيما سجل الفرنسي كيفن غاميرو إثنين من أهداف فالنسيا والثالث لكان لفيران توريس، من دون أن يكون ذلك كافيا لوصيف بطل عامي 2000 و2001 من أجل مواصلة مشواره.
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