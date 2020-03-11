الامارات | رسمياً.. التونسي نبيل معلول مدرباً لمنتخب سورية لكرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. التونسي نبيل معلول مدرباً لمنتخب سورية لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن التونسي نبيل معلول، وفي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، توليه رسمياً تدريب منتخب سورية لكرة القدم.

ونشر معلول صورة له مرفقة بعلم سورية، مرفقاً إيها بجملة كتب فيها: "سعيد بتعييني مدرباً للمنتخب الوطني السوري، وبثقة الاتحاد السوري لكرة القدم في شخصي، وسيكون هدفنا الأول التأهل إلى كأس العالم 2020".

وجاء إعلان معلول عن استلامه تدريب منتخب سوريا بعد أيام من وصوله إلى العاصمة السورية دمشق واتفاقه الرسمي مع الاتحاد السوري على تفاصيل عقده.

ووفقاً لمصادر سورية، فإنه من المقرر عقد مؤتمر صحافي، غدٍ الخميس، لتقديم المدرب الجديد لوسائل الإعلام، والحديث عن الاستحقاقات القادمة لـ "نسور قاسيون".