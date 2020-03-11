شكرا لقرائتكم رسميا .. 98 نادي في انتخابات اتحاد الكرة واستبعاد مراكز الشباب وغزل المحلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر بصفة نهائية مشاركة 98 نادي فقط في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة ، والمرجح إقامتها نهاية العام الجاري ، بعد إستبعاد مراكز الشباب من جدول الجمعية العمومية ، بالإضافة إلى ناديي غزل المحلة وغزل شبين وجنيس لعدم توفيق أوضاعهما بناء على قرار اللجنة الأوليمبية.

وتقرر أن يشارك 18 نادي من الدوري الممتاز بالإضافة إلى 35 نادي من القسم الثاني و 42 نادي من القسم الثالث ليصبح عدد الأندية 98 من الموفقين لأوضاعهم وبالتالي لهم حق التصويت في الانتخابات.

وحددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة شهر أبريل المقبل موعدًا مبدئيًا لعقد الجمعية العمومية العادية لمناقشة لائحة النظام الأساسى الجديدة التي سيرسلها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إلى الجبلاية، قبل أن يتم عرضها على الجمعية العمومية للتصويت عليها واعتمادها.

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ورحب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتقديم موعد انتخابات اتحاد الكرة المقبلة لتقام قبل دورة الألعاب الأولمبية المقبلة وتحديدا في شهر يونيو أو يوليو المقبلين، بناءً على طلب مسئولي اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.. وأكدت سارة ساليمون مسئولة الفيفا لأعضاء اللجنة الخماسية أن لائحة فيفا بضرورة إقامة الانتخابات عقب دورة الألعاب الأولمبية، لا ينطبق علي اللجنة الخماسية وإنما علي الاتحادات المنتخبة فقط ، وتنطلق الدورة الأولمبية يوم 21 يوليو المقبل.. واشترط الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" توقيع أى مرشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة على "تعهد نزاهة" قبل خوض الانتخابات، تنفيذًا لبند تضارب المصالح فى اللائحة الجديدة التى سيتم اعتمادها وتفعيلها قبل الانتخابات المقبلة.

ويعتبر هذا التعهد بمثابة إقرار من المرشح بعدم سقوطه فى فخ تعارض المصالح الذى تحرمه اللائحة الجديدة، وحال ثبوت تورط المرشح فى أى شبهة تعارض مصالح بين عمله الخاص وعضوية اتحاد الكرة، سيكون معرضا للخروج من السباق الانتخابى حال تم الطعن عليه.. واستقر اتحاد الكرة مع سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على التعديلات النهائية التى سيتم وضعها فى اللائحة الجديدة قبل اعتمادها من قبل الجمعية العمومية للجبلاية.

وتعتبر أهم البنود التى شملتها اللائحة الجديدة :استمرار بند الـ8 سنوات (بحيث لا يُسمح لأى عضو خوض الانتخابات أكثر من دورتين).. ووضع حد أقصى لسن المرشحين سواء على منصب الرئيس أو العضوية وهو 70 عاما.. وتفعيل بند تضارب المصالح بحيث لا يسمح لأى عضو بالعمل في مجال الاعلام أو التسويق الرياضى أو أي مجال يتأثر بعمله في اتحاد الكرة.. وتقليص عدد أعضاء المجلس الجديد الي ٩ اعضاء بينهم عنصر واحد نسائي .. ومن المقرر أن يصيغ الاتحاد الدولى لكرة القدم هذه البنود قبل عرضها على اتحاد الكرة والجمعية العمومية للجبلاية لاعتمادها قبل الانتخابات المقبلة.