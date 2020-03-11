شكرا لقرائتكم "الرياضة" تطالب الاتحادات التنسيق معها قبل إصدار بيانات بشأن كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولي وزارة الشباب و الرياضة، مخاطبة الاتحادات الرياضية ومسئوليها، بعدم إصدار أى بيانات تخص فيروس كورونا، سواء بتعليق النشاط أو استمراره إلا بالرجوع إلى الوزارة أولا .

كان عدد من الاتحادات الرياضية قد أصدرت بيانات، و أعلنت عن تأجيل و إلغاء بعض الأنشطة سواء المحلية او الدولية ، بسبب فيروس كورونا، ومنها الخماسى الحديث، وكرة السلة ، و السباحة ، و التايكوندو ، و الكاراتيه ، و غيرها من الاتحادات .

ومن المقرر أن يتم إرسال خطاب رسمي من الوزارة يحذر الاتحادات من إصدار أى بيانات إلا بالرجوع اليها في هذا الشأن ، في ظل العمل وفقا لقرار مجلس الوزراء.

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كانت وزارة الرياضة قد أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية لمنع التجمعات الجماهيرية، بعد قرار مجلس الوزراء، ومنها بطولة كأس مصر للسباحة القصيرة، وكذلك إلغاء حفل افتتاح البطولة الأفريقية للجمباز بشرم الشيخ كإجراء احترازى بسبب فيرس كورونا ، على ان تستم ربطولة الدورى المصرى ، دون حضور جماهيرى ، و كذلك إقامة كافة مباريات كرة القدم ومنها الأفريقية دون حضور جماهيرى أيضا .

كان أشرف صبحى قد عقد جلسة امس مع عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية ، و مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف ، لمناقشة تفعيل اتفاقية مقر الكاف ، و كذلك توجيه الشكر للحكومة المصرية لدعمها الاتحاد الأفريقي للعبة .

يذكر أن مجلس الوزراء قرر تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة.