شكرا لقرائتكم موعد مباراة طنطا ضد وادي دجلة في الدوري المصري اليوم الأربعاء 11-3-2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة طنطا ضد وادي دجلة



يحل فريق وادي دجلة ضيفاً على نظيره طنطا اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز،في مواجهة الهروب من الهبوط في ظل الموقف المتأزم للفريقين في جدول المسابقة بعد نهاية الدور الأول.

موعد مباراة طنطا ضد وادي دجلة



تقام مباراة طنطا ضد وادى دجلة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد طنطا الرياضى، بعد أن قررت لجنة المسابقات بالأتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد المباراة طنطا ضد وادي دجلة لتقام في هذا الموعد بدلا من الثانية والنصف ظهرا.

موعد مباراة طنطا ضد وادي دجلة



وقام مسئولو نادى طنطا بتوفير بعض المعدات الخاصة للتصوير لمساعدة تقنية الفيديو خلال المباريات المرحلة المقبلة عقب تطبيق الـ"VAR" فى بطولة الدورى المصرى.

موعد مباراة طنطا ضد وادي دجلة

شهد أخر ظهور لطنطا في مسابقة الدوري تعادلا سلبياً مع إنبى فيما سقط وادى دجلة أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف دون رد بالجولة السابعة عشرة للمسابقة. Advertisements

موعد مباراة طنطا ضد وادي دجلة



ويأمل أيمن المزين المدير الفني لطنطا حصد النقاط الثلاث لإنهاء دوامة التعادلات التي تطارد فريقه وجعلته أكثر الفرق تحقيقاً للتعادل برصيد 9 مباريات بالتساوى مع سموحة وذلك لتفادى شبح الهبوط للقسم الثانى.

موعد مباراة طنطا ضد وادي دجلة



يحتل طنطا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 9 لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً .

موعد مباراة طنطا ضد وادي دجلة

في المقابل، تعد مباراة اليوم الظهور الأول لليونانى نيكوديموس بابافاسيليو مديراً فنياً لوادى دجلة عقب توليه المسئولية خلفاً لليونانى جونيس الذى رحل عن النادى بسبب تراجع النتائج في الدور الأول للمسابقة.

يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 3 وتعادل في 5 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.