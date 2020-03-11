شكرا لقرائتكم بسيونى يمنح لاعبى طلائع الجيش راحة 48 ساعة بعد التعادل أمام المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه راحة لمدة 48 ساعة من التدريبات عقب التعادل مع المقاولون العرب بالأمس ، على أن يبدأ الفريق استعداداته لمواجهة بيراميدز الجمعة المقبلة والمقرر لها 20 مارس الجارى بالأسبوع التاسع عشر لمسابقة الدوري العام ، وتعادل فريق المقاولون العرب مع نظيره طلائع الجيش بهدف لكل منهما، فى المباراة التي جمعتهما في الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وجاء هدف المقاولون العرب عن طريق سيف الدين الجزيري في الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة في الدوري المصري ، فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش في الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـ VAR أيضًا.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 10 مواجهات وتعادل في 3 مباريات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 22 هدفًا وتلقت شباكه 15 هدفًا، فيما يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 3 وتعادل في 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.

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ومن جانبه قال عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، إنه سعيد بالمستوي الذى قدمه فريقه فى مباراة المقاولون العرب مؤكداً إن فريقه قدم مباراة كبيرة، و سيطر على معظم مجريات الأمور، مشيرا إن طلائع الجيش، كان الأفضل بإمكانه تحقيق الفوز ولكن غياب التوفيق، حافظ على نتيجة التعادل.

وأوضح عبدالحميد بسيوني، إنه على ثقة بتحسن نتائج فريقه خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد الروح القتالية والأداء الذى أظهره الفريق، مشددا بأن التوفيق قادم لامحالة.

كما تحدث عن تقنية الفيديو قائلا :” الدور الأول شهد العديد من الأخطاء التحكيمية التى أثرت على النتائج، ولكن الفار سيحقق مزيد من العدالة”.