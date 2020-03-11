شكرا لقرائتكم إيطاليا: توقف الدوري مطروح.. و3 خيارات لتحديد البطل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أقر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء باحتمال عدم اكتمال الموسم في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بسبب تفشي فيروس كورونا الذي ضرب البلاد وأودى بحياة 463 شخصاً.
وأكد الاتحاد في بيان أن دوري الأضواء سيتوقف حتى الثالث من أبريل على الأقل عقب صدور مرسوم حكومي قائلا إن غابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي وضع العديد من البدائل في حال عدم اكتمال البطولة.
وقال البيان إن أحد الخيارات إقامة مباريات فاصلة لتحديد البطل والهابطين للدرجة الثانية، والخيار الثاني اعتماد الترتيب الحالي للفرق في تحديد البطل وهو ما يعني أن يوفنتوس المتصدر سيفوز باللقب، وهناك خيار ثالث بعدم إعلان بطل لهذا الموسم.
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