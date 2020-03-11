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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء بدوري الأبطال والدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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تنطل اليوم الأربعاء عدد من المبارات الهامة في إياب دور الـ16 من مباريات وكذلك مواجهة بين الأهلي سموحة في الدوري الممتاز وقمة مانشستر سيتي وأرسنال في البريمييرليج.
دوري أبطال أوروبا
المباراة الموعد القنوات الناقلة
الإنجليزي X أتلتيكو مدريد الإسباني 22:00 مساءً BEIN SPORTS HD 2
باريس سان جيرمان الفرنسي X بوروسيا دورتموند الألماني 22:00 مساءً BEIN SPORTS HD 1


المباراة الموعد القنوات الناقلة
مانشستر سيتي X أرسنال 21:30 مساءً BEIN SPORTS HD 3
الدوري الألماني
المباراة الموعد القنوات الناقلة
بوروسيا مونشنجلادباخ X  كولن 19:30 مساءً BEIN SPORTS HD 5

الدوري الممتاز
المباراة الموعد القنوات الناقلة
إنبي X بيراميدز 17:00 مساءً أون تايم سبورتس
الأهلي X  سموحة 19:30 مساءً أون تايم سبورتس
طنطا X  وادي دجلة 19:30 مساءً أون تايم سبورتس 2

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